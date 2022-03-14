Пиняев: «Крыльям» есть над чем работать

Молодой полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняев рассказал клубной пресс-службе о том, что думает по поводу матча с питерским «Зенитом».

Пиняев сказал, что самарский клуб вышел биться против чемпиона, ведь «Крыльям» есть, что доказывать. Молодой игрок отметил, что футболисты самарской команды стараются просто наслаждаться футболом и получать удовольствие от игры. Сергей добавил, что «Крыльям» ещё есть над чем работать, так что нужно стараться набирать максимально возможное количество очков в оставшихся матчах сезона.

Напомним, что «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом» со счётом 1:1.