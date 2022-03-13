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Болельщики «Зенита» вывесили баннер в поддержку Тимощука во время матча против «Крыльев Советов»

13 Марта 2022 • 17:10 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Зенит
окончен
Активные болельщики «Зенита» поддержали украинского тренера Анатолия Тимощука, входящего в тренерский штаб Сергея Семака.

На фан-секторе «Зенита» в матче против «Крыльев Советов» болельщики вывесили баннер, на котором написано: «Толя, мы с тобой».

Тем самым фанаты поддержали Тимощука, которого ранее Украинская ассоциация футбола лишила всех государственных и спортивных наград.

Сейчас идет 40-я минута, счет 0:0.

Стоит отметить, что Тимощук становился трижды чемпионом Украины в составе «Шахтера», с ним же он выиграл Суперкубок и три раза побеждал в Кубке Украины.

В 2005 году он стал заслуженным мастером спорта Украины.     


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Анатолий Тимощук
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