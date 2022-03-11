На Украине лишили Тимощука всех титулов и наград, а также тренерской лицензии

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук лишился всех титулов и наград на Украине. Украинская ассоциация футбола приняла решение лишить бывшую звезду донецкого «Шахтёра» и сборной Украины всего, в том числе выданной ранее тренерской лицензии Pro, а также исключить уроженца Луцка из реестра украинских футболистов.

С такими санкциями Анатолий Тимощук столкнулся по причине того, что продолжает работать в России, тогда как некоторые украинские футболисты и тренеры приняли решение покинуть российские клубы и уехать из страны по причине событий на Украине.

Теперь Анатолий Тимощук, скорее всего, будет лишён на родине всех государственных наград и почётных званий, а также ему пожизненно запрещена футбольная деятельность на Украине.

Анатолий Тимощук является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины (144).