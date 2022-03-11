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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» поддержал Тимощука

11 Марта 2022 • 21:04 Комментировать (1)
Крылья Советов
1:1
Зенит
окончен

Мы уже сообщали о том, что украинская ассоциация футбола лишила Анатолия Тимощука всех регалий, а также статуса тренера. И все лишь за то, что Тимощук не пожелал вписываться в общий тренд и демонстративно рвать с Россией все связи, а также не стал публично высказываться по поводу украинского кризиса. Просто не стал человек ничего говорить - но это было сочтено на Украине недопустимым поведением, и, чтобы отомстить, его лишили всего того, что он заслужил своей игрой на поле.

- Анатолий Тимощук — большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер. Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые ФФУ не обдуманы и являются жестом политической манипуляции, - сообщает официальный сайт «Зенита».

Тимощук сыграл в ста сорока четырех матчах за сборную Украины - это абсолютный рекорд национальной команды. Защищал цвета сборной Тимощук в период с 2000 по 2016 год. С 2017 года работает ассистентом тренера в «Зените».
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Тимощук
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