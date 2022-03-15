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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков – о лишении Тимощука государственных наград: «Сейчас ситуация такая, что там всех под нож пускают»

15 Марта 2022 • 23:21 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Зенит
окончен

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков встал на защиту члена тренерского штаба команда Анатолия Тимощука после того, как Украинская ассоциация футбола сообщила, что лишила тренера всех государственных наград.

По мнению Широкова, в интервью «РБ Спорту», эта история ненадолго. Он считает, что, когда это успокоится Тимощуку всё вернут. Широков заявил, что эта ситуация не сильно заботит Тимощука, так как на Украине сейчас всех под нож пускают.

Напомним, накануне Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука всех государственных наград и титулов, которые он завоевал в Украине. На такой шаг организация пошла из-за того, что украинский специалист не комментирует отношения России и Украины.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков Анатолий Тимощук
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