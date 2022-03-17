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Арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

17 Марта 2022 • 12:26 Комментировать (1)
Крылья Советов
1:1
Зенит
окончен

ЭСК РФС оценил работу арбитра Антона Фролова, который обслуживал поединок между самарскими «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом».

Представители Экспертно-судейской комиссии считают, что судья принял абсолютно верное решение, когда в начале матча не стал назначать одиннадцатиметровый в ворота самарского клуба после того, как защитник Солдатенков сбил бразильца Юри Алберта в своей штрафной площади.

Напомним, что встреча между «Крыльями Советов» и «Зенитом» в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Российская Премьер-Лига Антон Фролов
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