Арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

ЭСК РФС оценил работу арбитра Антона Фролова, который обслуживал поединок между самарскими «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом».

Представители Экспертно-судейской комиссии считают, что судья принял абсолютно верное решение, когда в начале матча не стал назначать одиннадцатиметровый в ворота самарского клуба после того, как защитник Солдатенков сбил бразильца Юри Алберта в своей штрафной площади.

Напомним, что встреча между «Крыльями Советов» и «Зенитом» в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.