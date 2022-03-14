Стрепетов: Оборона «Зенита» как была проблемной, так и осталась

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался по поводу игры питерской команды в поединке РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

Стрепетов сказал «РБ-Спорт», что у него есть вопросы к тренерскому штабу питерского клуба, который в концовке вовремя не перестроил игру, что обернулось ответным мячом «Крыльев Советов». Экс-игрок отметил, что оборона «Зенита» как была проблемной, так и осталась, а вот самарскую команду стоит похвалить за прекрасную функциональную готовность к игре.

Напомним, что «Крылья Советов» в концовке сумели отыграться, а финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1.