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«Зенит» направил жалобу в ЭСК РФС по поводу не назначенного пенальти в матче с «Крыльями Советов»

13 Марта 2022 • 20:46 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Зенит
окончен
Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что направит жалобу в ЭСК РФС (экспертно-судейскую комиссию) с просьбой рассмотреть спорный эпизод в матче 21-го тура против «Крыльев Советов» (1:1).

На 9-й минуте матча форвард «Зенита» Юри Альберто упал в штрафной площади «Крыльев Советов» после борьбы с защитником Александром Солдатенковым. Но, главный арбитр встречи Антон Фролов никак не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди могли подсказать судье, но Фролов не стал рассматривать момент и оставил свое решение продолжить игру в силе.

После 21-го тура «Зенит» с 45 очками находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» идет вторым, отставая на три очка.

 
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