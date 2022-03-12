Шварц ответил на вопрос о возвращении «Динамо» в чемпионскую гонку с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы журналистов после крупной победы «бело-голубых» над тульским «Арсеналом» (4:1) в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги.

Один из вопросов был посвящён продолжающейся в РПЛ чемпионской гонке, в которой динамовцы снова сократили отставание от «Зенита» до двух очков, но у питерцев при этом остаётся матч в запасе.

«Мы не забиваем себе этим голову и фокусируемся на своей игре. В эти непростые времена мы должны думать только о том, как её улучшить и провести свои лучшие матчи», – приводит слова Сандро Шварца официальный сайт «Динамо».

В следующем туре динамовцы сыграют на своём поле с «Ростовом». Встреча состоится 20 марта.