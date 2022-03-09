Костанца остаётся в «Крыльях»

Агенство LA Football Consulting, представляющее интересы защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы, заявило, что их клиент остаётся в России.

«Фернандо продолжит играть в России, несмотря на решение ФИФА», - цитирует агенство Metaratings.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Крылья» в январе нынешнего года из молдавского «Шерифа». В РПЛ он успел провести один матч, не отметившись результативными действиями.

На данный момент самарский клуб занимает 8-ме место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, отставая от лидирующей четверки на 8 очков. При этом подопечные Игоря Осинькина имеют один матч в запасе.