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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костанца остаётся в «Крыльях»

09 Марта 2022 • 12:44 Комментировать
Крылья Советов
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Зенит
5.80 4.50 1.52
13.03 16:30

Агенство LA Football Consulting, представляющее интересы защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы, заявило, что их клиент остаётся в России.

«Фернандо продолжит играть в России, несмотря на решение ФИФА», - цитирует агенство Metaratings.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Крылья» в январе нынешнего года из молдавского «Шерифа». В РПЛ он успел провести один матч, не отметившись результативными действиями.

На данный момент самарский клуб занимает 8-ме место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, отставая от лидирующей четверки на 8 очков. При этом подопечные Игоря Осинькина имеют один матч в запасе.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Фернандо Костанца
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