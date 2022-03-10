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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев готов помочь «Зениту» в матче с «Крыльями»

10 Марта 2022 • 12:13 Комментировать (2)
Крылья Советов
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Зенит
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13.03 16:30

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев восстановился от травмы и готов помочь своей команде в матче 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», сообщает bobsoccer.

Футболист возобновил тренировки в общей группе. В списке травмированных санкт-петербургской команды продолжают числиться Деян Ловрен и Станислав Кирицюк.

Последний раз 29-летний полузащитник выходил на поле 17 февраля в первом матче 1/16 Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

В нынешнем сезоне РПЛ Кузяев провёл 13 матчей, в которых сделал 4 результативных передачи.  

Встреча состоится 13 марта в Самаре. На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России, самарцы — 8-е. Матч первого круга между этими соперниками завершился победой сине-бело-голубых (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Далер Кузяев
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
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Комментарии (2)
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vbishevcky
10 Марта 2022 в 13:24
Не пора ли в одностороннем порядке разорвать контракт с Ловреном , особенно если он будет играть за свою сборную и игнорировать клуб.
elektronic71
10 Марта 2022 в 13:40
Да вообще его покупка вызывала большие сомнения после его ляпов в Ливерпуле
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