Кузяев готов помочь «Зениту» в матче с «Крыльями»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев восстановился от травмы и готов помочь своей команде в матче 21-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», сообщает bobsoccer.

Футболист возобновил тренировки в общей группе. В списке травмированных санкт-петербургской команды продолжают числиться Деян Ловрен и Станислав Кирицюк.

Последний раз 29-летний полузащитник выходил на поле 17 февраля в первом матче 1/16 Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

В нынешнем сезоне РПЛ Кузяев провёл 13 матчей, в которых сделал 4 результативных передачи.

Встреча состоится 13 марта в Самаре. На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России, самарцы — 8-е. Матч первого круга между этими соперниками завершился победой сине-бело-голубых (2:1).