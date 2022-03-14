Чистяков: Хотелось бы, чтобы «Зенит» играл агрессивнее

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с журналистами высказался по поводу игры питерской команды в матче с «Крыльями Советов».

Чистяков сказал, что впечатления от игры «Зенита» у него остались не самые положительные, так как команда не сумела победить и потеряла важные очки. Защитник отметил, что ему хотелось бы, чтобы «Зенит» играл агрессивнее, создавал больше моментов у чужих ворот и лучше их реализовывал.

Напомним, что «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счётом 1:1. Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице и опережают «Динамо» на три очка.