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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чистяков: Хотелось бы, чтобы «Зенит» играл агрессивнее

14 Марта 2022 • 09:32 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Зенит
окончен

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с журналистами высказался по поводу игры питерской команды в матче с «Крыльями Советов».

Чистяков сказал, что впечатления от игры «Зенита» у него остались не самые положительные, так как команда не сумела победить и потеряла важные очки. Защитник отметил, что ему хотелось бы, чтобы «Зенит» играл агрессивнее, создавал больше моментов у чужих ворот и лучше их реализовывал.

Напомним, что «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счётом 1:1. Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице и опережают «Динамо» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Дмитрий Чистяков
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