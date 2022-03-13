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Морозная Самара остановила «Зенит»: на последних секундах отыгрались «Крылья», удружив «Динамо»

13 Марта 2022 • 18:30 Комментировать (1)
Крылья Советов
1:1
Зенит
окончен

В рамках 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимали питерский «Зенит».

Протокол игры  
Крылья Советов 1:1Зенит
  86'Круговой Данил (0:1)
(1:1) Барач Матео90'   
Ломаев ИванБейл ГленнСолдатенков АлександрБарач МатеоГоршков ЮрийЕжов РоманЯкуба Денис  80' (Пиняев Сергей (  80') Костанза Фернандо   84'Зиньковский АнтонГлушенков Максим   70'  74' (Игнатьев Иван (  74') Сарвели Владислав  75' (Цыпченко Дмитрий (  75')
Запасные: Коваленко АлександрСоколов АртёмГудков ЯнФролов ЕвгенийЛиповой ДанилОвсянников БогданСмирнов ДанилаГапонов ИльяБожин Сергей
Кержаков МихаилБарриос ВилмарЧистяков Дмитрий  64' (Караваев Вячеслав (  64') Дуглас СантосСутормин Алексей  64' (Кузяев Далер (  64') Вендел Маркус   74'Клаудиньо   3'Круговой ДанилМалком Филипе  87' (Ерохин Александр (  87') Yuri Alberto  87' (Мостовой Андрей (  87') Дзюба Артём  74' (Сергеев Иван (  74')
Запасные: Бязров ДавидАлип НуралыАдамов АрсенКизеев Михаил
13 марта. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

Иван Сергеев вернулся в Самару, но вернулся уже в футболке, а точнее, на скамейке «Зенита». Форвард уже успел свыкнуться с новыми партнёрами, даже разыграться. А вот «Крылья» почти без игровой практики. Всего один матч за этот год провели самарцы, поделив очки с тульским «Арсеналом». «Зенит» же сыграл целых пять матчей – вылетели от «Бетиса», выбили «КАМАЗ», обыграли «Рубин» и «Уфу». В РПЛ-2022 чемпион России ещё очков не терял.

В Самаре «Зенит» выбрал для основы Дзюбу и чисто бразильский вариант поддержки: Вендел, Клаудиньо и Малком работали из глубины, а рядом с Артёмом располагался Юри Алберто. Игорь Осинькин тоже выложил на стол все козыри. Самые опытные, но всё ещё молодые и моторные Зиньковский, Сарвели и Глушенков отвечали за вскрытие обороны «Зенита». Слишком юный (для чемпиона России) Сергей Пиняев остался на скамейке запасных.

Холодная погода, высокая влажность – такие условия конечно не располагали к комбинационному футболу. «Крылья» отдали мяч и встали в защиту, уповая на контратаки. «Зенит» пытался создать остроту в позиционных наступлениях, но ничего не получалось. То самарцы жёсткими ударами по ногам останавливали, то мяч не слушался на морозе. На бразильцев вообще больно было смотреть. Каждое столкновение Венделу и Малкому давалось особенно сложно.

«Зенит» владел мячом две трети игрового времени, но единственный опасный момент за первый тайм создали хозяева. Раскрылась контратака по правому флангу, откуда в завершении пошла обостряющая передача на противоположный угол вратарской. Сутормин к эпизоду не успел, без помех решал эпизод Зиньковский, но слабым ударом направил мяч точно в руки Михаилу Кержакову.

Первый интересный момент «Зенита» случился лишь на исходе часа игры. Это Дзюба растолкал всех в штрафной площади, получил передачу от Клаудиньо и пытался технично перебросить Ломаева, но Матео Барач подстраховал кипера на «ленточке». Почти сразу произошли и первые перестановки от Сергея Семака. Кузяев и Караваев появились вместо Сутромина с Чистяковым, за мгновение до этого получившим травму.

Не изменили ход матча и замены, проведенные в концовке. «Зенит» не наиграл на гол в Самаре, но за четыре минуты до конца матча Даниил Круговой шикарным дальним ударом метров с 25 направил мяч в угол – 0:1. Слишком прижались к своим воротам «Крылья» и поплатились за это, однако и это был ещё не конец. «Зенит» всё-таки потерял очки в Самаре. «Крылья» отыгрались, когда арбитр уже посматривал на часы. Барач подключился к атаке, оказался в центре штрафной площади и замкнул кросс Пиняева с левого фланга - 1:1! Ничья случилась в Самаре, но победитель есть - интрига. «Динамо» приблизилось к питерцам на расстояние одной победы.

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