Морозная Самара остановила «Зенит»: на последних секундах отыгрались «Крылья», удружив «Динамо»

В рамках 21-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимали питерский «Зенит».

Иван Сергеев вернулся в Самару, но вернулся уже в футболке, а точнее, на скамейке «Зенита». Форвард уже успел свыкнуться с новыми партнёрами, даже разыграться. А вот «Крылья» почти без игровой практики. Всего один матч за этот год провели самарцы, поделив очки с тульским «Арсеналом». «Зенит» же сыграл целых пять матчей – вылетели от «Бетиса», выбили «КАМАЗ», обыграли «Рубин» и «Уфу». В РПЛ-2022 чемпион России ещё очков не терял.

В Самаре «Зенит» выбрал для основы Дзюбу и чисто бразильский вариант поддержки: Вендел, Клаудиньо и Малком работали из глубины, а рядом с Артёмом располагался Юри Алберто. Игорь Осинькин тоже выложил на стол все козыри. Самые опытные, но всё ещё молодые и моторные Зиньковский, Сарвели и Глушенков отвечали за вскрытие обороны «Зенита». Слишком юный (для чемпиона России) Сергей Пиняев остался на скамейке запасных.

Холодная погода, высокая влажность – такие условия конечно не располагали к комбинационному футболу. «Крылья» отдали мяч и встали в защиту, уповая на контратаки. «Зенит» пытался создать остроту в позиционных наступлениях, но ничего не получалось. То самарцы жёсткими ударами по ногам останавливали, то мяч не слушался на морозе. На бразильцев вообще больно было смотреть. Каждое столкновение Венделу и Малкому давалось особенно сложно.

«Зенит» владел мячом две трети игрового времени, но единственный опасный момент за первый тайм создали хозяева. Раскрылась контратака по правому флангу, откуда в завершении пошла обостряющая передача на противоположный угол вратарской. Сутормин к эпизоду не успел, без помех решал эпизод Зиньковский, но слабым ударом направил мяч точно в руки Михаилу Кержакову.

Первый интересный момент «Зенита» случился лишь на исходе часа игры. Это Дзюба растолкал всех в штрафной площади, получил передачу от Клаудиньо и пытался технично перебросить Ломаева, но Матео Барач подстраховал кипера на «ленточке». Почти сразу произошли и первые перестановки от Сергея Семака. Кузяев и Караваев появились вместо Сутромина с Чистяковым, за мгновение до этого получившим травму.

Не изменили ход матча и замены, проведенные в концовке. «Зенит» не наиграл на гол в Самаре, но за четыре минуты до конца матча Даниил Круговой шикарным дальним ударом метров с 25 направил мяч в угол – 0:1. Слишком прижались к своим воротам «Крылья» и поплатились за это, однако и это был ещё не конец. «Зенит» всё-таки потерял очки в Самаре. «Крылья» отыгрались, когда арбитр уже посматривал на часы. Барач подключился к атаке, оказался в центре штрафной площади и замкнул кросс Пиняева с левого фланга - 1:1! Ничья случилась в Самаре, но победитель есть - интрига. «Динамо» приблизилось к питерцам на расстояние одной победы.