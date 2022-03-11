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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Следующий матч покажет, подсел ли «Зенит»

11 Марта 2022 • 14:05 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
6.00 4.70 1.50
13.03 16:30

В преддверии матча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, поделился мнением об игровой форме своих подопечных.

«В прошлом матче было очень сложно вскрыть защиту «Уфы», которая оборонялась достаточно низко. Возможно на это ещё повлияло то, что состояние команды сейчас хуже, чем в предыдущих встречах. Следующая игра покажет, догадки ли это или же «Зенит» действительно подсел», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Также тренер отметил, что в случае плохих погодных условий, никто преимущества иметь не будет, так как поле одинаково для всех.

После 20 туров РПЛ «Зенит» уверенно лидирует, опережая своего ближайшего преследователя «Динамо» на 5 очков.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 13 марта, в Самаре. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Сергей Семак
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
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