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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Ротенберг: «Сочи» будет стараться побеждать в каждом матче

08 Ноября 2021 • 20:35 Комментировать
Сочи
4:1
ЦСКА Москва
окончен

Президент «Сочи» Борис Ротенберг похвалил футболистов после того, как южане камня на камне не оставили от ЦСКА в 14-м туре чемпионата России (4:1).

Ротенберг отметил высокую реализацию моментов у «Сочи». Он рад, что футболисты играли с огромной мотивацией. Ротенберг надеется, что команда будет действовать также уверенно и в дальнейших поединках. По его мнению, тогда у южан не будет никаких проблем.

Ротенберг подчеркнул, что перед «Сочи» стоит задача побеждать в каждой встрече.

«Надо как следует настраиваться на каждый поединок, все соперники разные. Будем стараться побеждать в каждом матче», - цитирует Ротенберга ТАСС.

На текущий момент «Сочи» идёт вторым в таблице РПЛ, набрав 27 баллов в 14 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Борис Ротенберг Сочи
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