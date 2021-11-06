Федотов: «Такой крупный счёт, у нас возникает расслабуха»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (4:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли придумать лучший первый тайм, чем тот, что у вас был сегодня?

- Да, мы об этом говорили в начале нашего матча, что мы приложим все усилия, чтобы показать хороший при зрителях наших болельщиков порадовать. На самом деле первый тайм был наш, я думаю, здесь без вариантов. Я думаю, где три, там могло быть и четыре. Естественно, такой крупный счет, у нас возникает расслабуха. Я понимаю, что они не хотят этого, но это бессознательно происходит. Мы начинаем не вовремя оказывать давление, не синхронно это делать, а это выглядит немножко… есть над чем работать, мы над этим будем работать.

- Во втором тайме был момент…

- Да, был момент, но мы это посмотрим и разберем, в чем именно причина несинхронности действий. Одни давят, вторые - несвоевременно, давит задняя линия, и возникают зоны, в который футболисты ЦСКА, обладая хорошими качествами, спокойно работают. Были неприятные моменты при счете 3:1, но это потеря концентрации, здесь по-другому не скажешь. Есть над чем работать, это психологическая составляющая.

- Желтые карточки, которые вам показывают, для вас как для тренера какой накладывают отпечаток?

- Желтые карточки разные, это эмоции. Как они влияют? Никак не влияют. Есть какие-то объективные вещи, есть субъективные. Есть эпизоды, когда их не нужно показывать, а сопернику нужно показывать. Еще раз говорю, что это эмоции, неотъемлемая часть футбола, поэтому как есть.