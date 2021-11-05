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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бийола опроверг слухи о переговорах с «Галатасараем»

05 Ноября 2021 • 15:13 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
2.40 3.40 2.95
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На днях турецкие СМИ активно начали распространять информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА Яка Бийолу со стороны «Галатасарая». Местная пресса уверяла, что игрок может сменить клубную прописку уже в ближайшем будущем.

Однако, агент словенского футболиста Роберт Чибеж опроверг эти слухи. В разговоре со Sport24 он заявил, что его клиент намерен продолжить выступления за «армейцев». «Сейчас полностью сконцентрированы только на общении с ЦСКА. Приоритет — играть здесь», - рассказал Чибеж о планах Бийола.

Добавим, что в текущем сезоне легионер получает регулярную игровую практику в ЦСКА. В активе словенца уже 13 поединков в РПЛ, в которых он успел отметиться одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ЦСКА Москва Яка Бийол
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