Агент Бийола опроверг слухи о переговорах с «Галатасараем»

На днях турецкие СМИ активно начали распространять информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА Яка Бийолу со стороны «Галатасарая». Местная пресса уверяла, что игрок может сменить клубную прописку уже в ближайшем будущем.

Однако, агент словенского футболиста Роберт Чибеж опроверг эти слухи. В разговоре со Sport24 он заявил, что его клиент намерен продолжить выступления за «армейцев». «Сейчас полностью сконцентрированы только на общении с ЦСКА. Приоритет — играть здесь», - рассказал Чибеж о планах Бийола.

Добавим, что в текущем сезоне легионер получает регулярную игровую практику в ЦСКА. В активе словенца уже 13 поединков в РПЛ, в которых он успел отметиться одним голом и одной результативной передачей.