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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владимир Федотов: «Нам нужно быть на 200, 300% быть готовыми к матчу с ЦСКА»

06 Ноября 2021 • 09:59 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
2.40 3.40 2.95
Через 8 ч. 56 мин.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на клубном канале в YouTube поведал об ожиданиях от матча с ЦСКА.

- Совместно разбирали прошедший матч, несомненно. Есть много нюансов, на которые обращаем внимание.

- О жеребьевке Кубка России (соперником стал ЦСКА).

- Хороший топовый соперник. Конечно, туда рано заглядывать, который позволит с полной самоотдачей нам готовиться на сборах. Это будет один из первых матчей нового сезона. Он будет как нельзя кстати, поэтому это супер.

- О матче с ЦСКА в РПЛ.

- Все равно достаточно много футболистов, которые есть в команде. Состав не настолько круто изменился. Да, есть новые люди, естественно, новый взгляд тренерского штаба несомненно. Но в этом сезоне уже предостаточно матчей сыграла команда. Она тоже развивается и прогрессирует. Сто процентов там видна тренерская рука, несомненно. Серьезный сильный соперник. Будет, надеюсь, очень хорошая интересная для болельщиков игра. Есть конкретный матч, мы к нему готовимся, нам надо найти слабые места в игре соперника, они делают то же самое. Но суть в том, что в этот конкретный день и час нужно приложить максимум усилий, мастерства и быть сильнее соперника

Рационально смотрим, шестого числа игра с ЦСКА, мы всецело готовимся именно к этому матчу. Интересный серьезный соперник будет нам противостоять. Нам нужно быть на 200, 300% к этому быть готовыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
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06.11  19:00 Сочи ... ЦСКА Москва 2.6 3.35 2.85
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