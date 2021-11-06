Владимир Федотов: «Нам нужно быть на 200, 300% быть готовыми к матчу с ЦСКА»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на клубном канале в YouTube поведал об ожиданиях от матча с ЦСКА.

- Совместно разбирали прошедший матч, несомненно. Есть много нюансов, на которые обращаем внимание.

- О жеребьевке Кубка России (соперником стал ЦСКА).

- Хороший топовый соперник. Конечно, туда рано заглядывать, который позволит с полной самоотдачей нам готовиться на сборах. Это будет один из первых матчей нового сезона. Он будет как нельзя кстати, поэтому это супер.

- О матче с ЦСКА в РПЛ.

- Все равно достаточно много футболистов, которые есть в команде. Состав не настолько круто изменился. Да, есть новые люди, естественно, новый взгляд тренерского штаба несомненно. Но в этом сезоне уже предостаточно матчей сыграла команда. Она тоже развивается и прогрессирует. Сто процентов там видна тренерская рука, несомненно. Серьезный сильный соперник. Будет, надеюсь, очень хорошая интересная для болельщиков игра. Есть конкретный матч, мы к нему готовимся, нам надо найти слабые места в игре соперника, они делают то же самое. Но суть в том, что в этот конкретный день и час нужно приложить максимум усилий, мастерства и быть сильнее соперника

Рационально смотрим, шестого числа игра с ЦСКА, мы всецело готовимся именно к этому матчу. Интересный серьезный соперник будет нам противостоять. Нам нужно быть на 200, 300% к этому быть готовыми.