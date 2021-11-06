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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юсупов: «С ЦСКА всё время энтузиазм ловлю, мне с ними нравится играть»

06 Ноября 2021 • 10:00 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
2.40 3.40 2.95
Через 8 ч. 15 мин.

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов на клубном канале в YouTube поведал об ожиданиях от матча с ЦСКА.

- Сегодня была теория, но процентов 80 она была посвящена разбору игры и какие-то фрагменты по ЦСКА. С каждой игрой, каждой неделей сближаемся друг с другом. Да и состав у нас фактически не меняется, максимум 1-2 человека. Поэтому мы, я думаю, с каждой игрой становимся лучше. Может быть, даже с «Уралом» покажем такой футбол.

Мне вообще везет на ЦСКА, я за всю карьеру очень много раз с ними играл и всего раз проиграл. С ними все время энтузиазм ловлю, мне с ними нравится играть. Даже если не забиваю, то все равно удачные матчи получаются, и мы как минимум не проигрываем. Очень хотелось бы продолжить эту серию. Нравится с ЦСКА играть, на них какой-то настрой особенный. У ЦСКА из года в год уходит много игроков, приходят то молодые игроки или какие-то не особо известные, но все равно они держат уровень. Наверное, самая такая команда стабильная, которая там без каких-то сумасшедших покупок идет достаточно солидно. Поэтому они всегда крепкая команда, и будет очень непросто.

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Евро-Футбол.Ру,
Артур Юсупов Сочи
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