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Касьерра: «Действительно, мы были близки к максимуму»

06 Ноября 2021 • 21:39 Комментировать
Сочи
4:1
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Сочи» - ЦСКА (4:1) Матео Касьерра поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- 2+2 сегодня. Было ли когда-нибудь такое в карьере? Вспоминается ли какой-то более удачный матч?

- Да, действительно, две передачи и два гола. Что-то подобное у меня было в карьере. Но самое главное, что мы смогли выиграть и набрать три очка сегодня.

- Сегодня показалось, что игра в атаке была просто идеальной. То ли это сочетание, которое команда искала? Пик ли это для «Сочи»?

- Да, действительно, мы были близки к максимуму. Сегодня нужно было показать максимум, набрать три очка. Сейчас фокусируемся на следующей игре.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи Матео Касьерра
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