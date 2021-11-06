Касьерра: «Действительно, мы были близки к максимуму»

Лучший футболист матча «Сочи» - ЦСКА (4:1) Матео Касьерра поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- 2+2 сегодня. Было ли когда-нибудь такое в карьере? Вспоминается ли какой-то более удачный матч?

- Да, действительно, две передачи и два гола. Что-то подобное у меня было в карьере. Но самое главное, что мы смогли выиграть и набрать три очка сегодня.

- Сегодня показалось, что игра в атаке была просто идеальной. То ли это сочетание, которое команда искала? Пик ли это для «Сочи»?

- Да, действительно, мы были близки к максимуму. Сегодня нужно было показать максимум, набрать три очка. Сейчас фокусируемся на следующей игре.