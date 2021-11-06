Пономарёву стыдно за игру ЦСКА в матче против «Сочи»

Встреча двух лидеров российской Премьер-лиги в 14-м туре не порадовала зрителей в плане интриги – московский ЦСКА разгромно уступил «Сочи» (4:1), пропустив три мяча еще в первые 15 минут поединка. Бывший футболист «армейцев» Владимир Пономарёв поделился эмоциями от увиденного.

«Это кошмар, это ужасно. Распустили всех игроков. Стыдно за них, что творят», - описал игру столичной команды ветеран в интервью «Спорт-Экспрессу», акцентировав свое внимание на провальных действиях оборонительной линии. Также Пономарёв отметил, что наставник ЦСКА Алексей Березуцкий допустил множество кадровых ошибок.

Таким образом, московский коллектив покинул топ-4 турнирной таблицы внутреннего первенства, отпустив «Сочи» в отрыв на четыре очка.