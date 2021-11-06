Алексей Березуцкий: «Первый тайм играли просто ужасно, были обескуражены»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Кажется, первый тайм играли просто ужасно, были обескуражены. После перерыва играли гораздо лучше, были моменты. Если бы в середине второго тайма забыли, может быть, что-то могло получиться. Но не забили.

- После 0:3 когда приходишь в раздевалку, что вообще, как выглядит команда, что ей сказать, чтобы она на второй тайм вышла обнуленной психологически?

- Что нужно сказать - сказали. Второй тайм был явно другой. Но этого не хватило, тем более, против «Сочи» это непросто.

- Тройная замена очень здорово получилась. И Ахметов, и Дзагоев, и Мухин активно вошли и в целом поменяли всю игру в центре поля.

- Просто тут надо было освежить команду. Преувеличивать также не нужно. «Сочи» выигрывал 3:0 и логично действовал по счету. Это тоже психология игры.