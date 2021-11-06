«Сочи» и ЦСКА назвали стартовые составы на центральный матч дня в РПЛ

Главные тренера «Сочи» и московского ЦСКА, Владимир Федотов и Алексей Березуцкий соответственно, определились со стартовыми составами на центральный матч дня в текущем туре российской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что в основу «армейцев» не прошел Константин Кучаев, которого на днях пресса сватала в «Рубин». Также на скамейке остался Алан Дзагоев.

Что касается «Сочи», то Федотов доверил место в атаке Маттео Кессьере, а также на поле в первых минут выйдет лидер коллектива Кристиан Нобоа.

Полные стартовые составы доступны Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru, где пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Начало поединка – в 19:00 по московскому времени.