Федотов: «Нам противостоит серьёзный соперник, стабильный на протяжении долгих лет»

Главный тренер «Сочи» Владимир ФедотовСочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Виделись с вами в Туле. Что в команде поменялось, что произошло за эту неделю?

- Ничего. Готовились в обычном режиме, понимали, что нам противостоит серьезный соперник, стабильный на протяжении долгих лет. Поэтому полная мобилизация, что нужно? Желание играть в хороший футбол. Мы готовились к этому.

- Сегодня дисквалифицирован Прохин, в связи с чем есть перестановки…

- Ну есть. Мы говорим, скажем, обыденность футбола - перестановки есть всегда. Есть травмы, есть микротравмы, есть ОРЗ. Это неизбежный процесс.

- Как мы понимаем, Маргасов в центре, а не Маммана, который номинальный центральный защитник. Почему?

- Потому что у Маргасова тонус. Ему знакома эта позиция, он там играл в юношеском футболе, выбрали его.