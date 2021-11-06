Чалов - о встрече с «Сочи»: «Такие матчи проходят с большим накалом»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов пообщался с журналистами в преддверии поединка против «Сочи» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги.

«Нам предстоит игра с прямым конкурентом. Такие матчи проходят с большим накалом. Мы хорошо подготовились к этой встрече», - передает слова нападающего пресс-служба «армейского» клуба.

Поединок пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж организует Liveresult.ru.

По итогам 13 проведенных туров хозяева занимают третье место в таблице чемпионата России, а гости располагаются на пятой строчке.