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Ужасный привоз Дивеева и скоростной дубль Касьерры: «Сочи» со вкусом разгромил ЦСКА, проигравший второй матч подряд

06 Ноября 2021 • 20:54 Комментировать
Сочи
4:1
ЦСКА Москва
окончен

Сочинцы на «Фиште» разрывали «армейскую» защиту в первом тайме.

Протокол игры  
Сочи 4:1 ЦСКА Москва
(1:0) Юсупов Артур 4'    
(2:0) Касьерра Матео 14'    
(3:0) Касьерра Матео 16'    
    57' Зайнутдинов Бактиёр (3:1)
(4:1) Юрганов Игорь 87'    
Заболотный Николай Маргасов Тимофей Родригао Юрганов Игорь Заика Кирилл   3' Цаллагов Ибрагим   80' (Ангбан Викторьен (   80') Нобоа Кристиан Терехов Сергей Бурмистров Никита Юсупов Артур   82' (Барсов Максим (   82') Касьерра Матео
Запасные: Маммана Эмануэль Шакуро Павел Адамов Денис Попов Ивелин
Акинфеев Игорь Набабкин Кирилл Дивеев Игорь Бийол Яка Щенников Георгий   47' (Дзагоев Алан (   47') Фернандес Марио Зайнутдинов Бактиёр Обляков Иван   46' (Ахметов Ильзат (   46') Эджуке Чидера   71' (Кучаев Константин (   71') Чалов Фёдор   46' (Мухин Максим (   46') Заболотный Антон
Запасные: Фукс Бруно Бохинен Эмиль Васин Виктор Бистрович Кристиян Тороп Владислав
06 ноября. Стадион "Фишт" (Сочи).

В четырёх предыдущих очных матчах «Сочи» потерпел поражение от ЦСКА лишь однажды. Значит, «армейцев» нельзя было назвать неудобным соперников для «барсов». Полтора года назад резко поменяли свой статус, перейдя с аутсайдерских рельсов на лидерские. В прошлом сезоне черноморцы финишировали выше «красно-синих» и, в отличие от тех, попали в еврокубки. К отчётному матчу сочинцы тоже подходили в более выгодном положении в плане турнирной таблицы, так что считать фаворитом ЦСКА по старой памяти не стоило.

И первые минуты подтвердили данный тезис. Не успели гости толком войти в игру, как уже были вынуждены вынимать мяч из сетки. Огорчил «армейцев» Юсупов, который накануне вспоминал, что именно на ЦСКА у него особый настрой и именно против этой команды ему играется легко. Как забивался первый гол? Обляков потерял мяч на фланге, и пошёл выпад «Сочи». Бурмистров снабдил снарядом Касьерру, тот оставил не у дел Бийола и катнул влево, а Юсупов расстрелял створ (1:0).

Ладно ещё получить в свои ворота один гол, но пропустить вслед за ним второй и третий – это уже слишком для солидной команды уровня ЦСКА. Но ситуация развилась как раз таким образом. Дивеев, имея преимущество перед Касьеррой, не попал по мячу и потерял владение, после чего колумбийский форвард расстрелял владения Акинфеева (2:0). Плюс сразу же – дубль Кассьерры. Заика прострелил справа, и латиноамериканец замкнул сию доставку подкатом – Акинфеев стоял возле ближней штанги как вкопанный, с ощущением выученной беспомощности (3:0).

На яркой волне хозяева тестировали возможность забить четвёртый раз. К примеру, Юсупов на правом полуфланге перехватил неуместный поперечный пас Эджуке и выстрелил рядом с дальним углом. Дальше «армейцы» размочили чужие ворота, но из явного положения «вне игры» – ВАРУ даже не пришлось вступать в дело. Гости чуть оправились от шока и какое-то время повладели мячом, но к перерыву этим делом занялись снова сочинцы.

Алексей Березуцкий в раздевалке смог уберечь свою команду от впадания в уныние, а «Сочи» не первый уже раз в этом сезоне стал буксовать после перерыва. Если «барсы» ударно проводят первый тайм, то во втором у них обычно начинаются проблемы – так было против «Уфы», так было против «Ростова» и так стало против ЦСКА. Поэтому немного возродил интригу гол на 57-й минуте от Зайнутдинова, головой поразившего дальнюю штангу на подаче углового (3:1).

И ведь устроили «армейцы» в одной из многих своих атак тотальный штурм ворот соперника. Мячу реально было некуда деваться, но он всё равно застревал в игроках «Сочи». Забей там Ахметов – и счёт 3:2 обеспечил бы весьма жаркую концовочку. Но не забил, не обеспечил. ЦСКА продолжал атаковать, но уже в более тихом режиме, а на 87-й минуте пропустил от Юрганова, замкнувшего прострел Касьерры. 4:1 - это разгром.

«Барсы» избежали наказания за большую просадку во втором тайме, вернули себе превосходство в три мяча, одержали вторую победу подряд и вырвались на второе место по крайней мере на сутки. А «армейцы», потерпевшие второе кряду поражение, точно завершат тур на пятом месте.

Кирилл Иванцов

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