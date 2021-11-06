Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «армейцев» от «Сочи» со счётом 1:4.

«Результат, конечно, удивил. Ждал большего, хотелось увидеть какую-то борьбу. Первый гол сказался на игре ЦСКА. Стало понятно уже в начале матча, что ЦСКА не был готов к игре. К 15-й минуте команда уже получила три мяча. Не было заряженности, не было жажды борьбы. Хотели на мастерстве «проскочить» эту игру, а не получилось. Первый же командный прессинг «Сочи» сработал, игроки ЦСКА стали допускать ошибки.

Что касается шансов на попадание в еврокубки, всё ещё впереди. Команда выдала обезнадеживающий отрезок, игра стабилизировалась, но вот опять две игры неудачных. Но если с «Рубином» было несчастье, то здесь всё по заслугам. Считаю, что главная проблема - настрой на игру. После первого гола нужно было собраться, а они вместо этого пропустили ещё. Там команда растерялась, могли и 5-6 пропустить уже в первом тайме. В плане созидания не было ничего. Защитники сами по себе, полузащитники сами по себе, нападающие сами по себе. Не было командного прессинга.

Возможно, Березуцкий ошибся с тактикой. Можно было играть в 3 центральных защитника. Отбора в центре не было. Ни отобрать не могли, ни созидать. После замен игра чуть-чуть стала вырисовываться. А в первом тайме была просто дикость. Ничего не сделали вообще. Всё в этом матче было закономерно. За ошибки «армейцев» наказали. Игроки, которые вышли на замену, всё равно быстро перестали отбирать мячи. Тайм не могут выдержать что ли? Одни расстройства от игры», - сказал Масалитин.