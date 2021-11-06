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Тарханов: «Ждал тяжёлую игру, но не ждал разгромного поражения ЦСКА» эксклюзив

06 Ноября 2021 • 22:12 Комментировать
Сочи
4:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «армейцев» от «Сочи» со счётом 1:4.

«Сочи» играл хорошо. Они выходили в хорошие контратаки, играли организованно. Конечно, решающим фактором стали две грубых ошибки, которые допустили игроки ЦСКА в обороне в начале матча. Я не думал, что «армейцы» проиграют с таким счётом. Да, я ждал тяжёлую игру, но не ждал разгромного поражения ЦСКА.

Последнее время ЦСКА играет на хорошем уровне, но сегодня они были какими-то тяжёлыми. Пропущенные голы - следствие грубых ошибок, а в атаке команда играла с напряжением. «Сочи» играл намного легче. В концовке они контролировали мяч и не давали возможности «армейцам» мяч отобрать. Я думал, что ЦСКА забьёт ещё, когда счёт был 3:1, но не получилось. Много было суеты, много навесов», - сказал Тарханов.

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Александр Тарханов ЦСКА Моква
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