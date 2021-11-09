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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арустамян заявил, что ЦСКА усилится зимой

09 Ноября 2021 • 09:45 Комментировать
Сочи
4:1
ЦСКА Москва
окончен

Известный журналист Нобель Арустамян высказался по поводу трансферных планов московского ЦСКА на эту зиму. Инсайдер заверил, что руководство «армейского» клуб планирует усилить состав команды.

В эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» он заявил, что столичный клуб будет активен в зимнее трансферное окно. По словам Арустамяна, «армейцы» настроены подписать одного-двух футболистов в январе. Нобель предполагает, что ЦСКА усилит атакующую линию.

В последнем матче чемпионата России подопечные Алексея Березуцкого потерпели разгромное поражение от «Сочи» со счетом 1:4.

После 14 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нобель Арустамян
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