Арустамян заявил, что ЦСКА усилится зимой

Известный журналист Нобель Арустамян высказался по поводу трансферных планов московского ЦСКА на эту зиму. Инсайдер заверил, что руководство «армейского» клуб планирует усилить состав команды.

В эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» он заявил, что столичный клуб будет активен в зимнее трансферное окно. По словам Арустамяна, «армейцы» настроены подписать одного-двух футболистов в январе. Нобель предполагает, что ЦСКА усилит атакующую линию.

В последнем матче чемпионата России подопечные Алексея Березуцкого потерпели разгромное поражение от «Сочи» со счетом 1:4.

После 14 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.