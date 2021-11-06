Алексей Березуцкий: «Марио может играть на любой позиции, как большинство очень хороших игроков»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть небольшие перестановки в составе. Щенников заменил Мухина. Как команда тактически поменяется на поле?

- Увидим сейчас на поле. Я думаю, что все будет понятно.

- Хочется понять, насколько Марио Фернандес как правый полузащитник, он будет всё чаще так использоваться?

- Вполне возможно. На мой взгляд, с «Рубином» он сыграл очень хорошо. Я скажу, что Марио может играть на любой позиции, как большинство очень хороших игроков.

- То, что ЦСКА проиграл трем командам из топ-5, которые сейчас в таблице, в этом есть что-то или это стечение обстоятельств?

- Я думаю, что это стечение обстоятельств. Каждый матч был в отдельности, там всегда были разные ситуации, поэтому исключительно стечение обстоятельств.

- «Сочи» так прилично замерз в Туле и сейчас возвращается к своим болельщикам в хорошую погоду. Ждете, что «Сочи» будет пытаться играть первым номером?

- Вполне возможно. Мы сейчас увидим, но обычно «Сочи» не очень любит играть первым номером. Посмотрим. Для меня тоже это интересно достаточно.