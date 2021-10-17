Тренер сборной Писарев присутствует на игре «Химок» и «Ахмата»

Прямо сейчас вовсю проходит 11-тур российской Премьер-лиги, по ходу которого «Химки» в домашних стенах принимают «Ахмат» - по состоянию на 60-ю минуту хозяева поля минимально ведут в счете.

Операторам телетрансляции удалось заметить, что на трибунах присутствует один из помощников Валерия Карпина в сборной, Николай Писарев. По всей видимости, специалист изучает возможность вызова в национальную команду новых игроков.

Стоит уточнить, что уже в ноябре российская сборная проведет решающие матчи в отборочном цикле на чемпионат мира. Противостоять подопечным Карпина будут Кипр и главный конкурент за выход на мундиаль, Хорватия.