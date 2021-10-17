Черевченко: Не в первый раз играем без чистого нападающего

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Была пауза на сборные почти две недели. Удалось поработать без сборников над теми аспектами игры, из-за которых вы в прошлых матчах недобирали очки, где-то не забивали и пропускали?

- Работы много было, так как у нас игроков сборных не так уж много, которые уехали. Провели хороший спарринг с тульским «Арсеналом», поэтому что планировали, все сделали.

- Сегодня необычное сочетание в атаке у «Химок». Без чистого нападающего вы выходите, Сабович, Кухарчук и Мирзов в трио нападения. Этот вариант отрабатывался в паузе на сборные?

- Мы все отрабатывали и так же выходили с «Арсеналом» играть товарищескую игру, плюс в последнем туре играли в таком сочетании.