«Крылья» обыграли «Нижний Новгород», а «Химки» - «Ахмат»

В 11-м туре в параллельных матчах встречались новички и представители нижней части таблицы. В противостоянии «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» были сильнее хозяева. В конце первого тайма Владислав Сарвели здорово сыграл на добивании. Он же удвоил счет сразу после перерыва в быстрой атаке. Тут же Илья Берковский дважды попал в каркас ворот, а Николай Калинский не забил 11-метровый. «Крылья» победили со счетом 2:0.
С таким же счетом «Химки» переиграли «Ахмат» и добыли вторую победу в сезоне. Илья Кухарчук слева вырвался на ворота и открыл счет. Перед финальным свистком «Химки» поймали соперника на контратаке, и Александр Долгов поставил точку.
Протокол игры
|(1:0) Сарвели Владислав 36'
|(2:0) Сарвели Владислав 50'
Ломаев Иван • Бейл Гленн 77' ( Солдатенков Александр ( 77') • Бегич Сильвие • Чернов Никита • Горшков Юрий • Иванисеня Дмитрий • Пруцев Данил 68' ( Витюгов Максим ( 68') • Ежов Роман 87' ( Кабутов Дмитрий ( 87') • Сарвели Владислав 67' ( Глушенков Максим ( 67') • Зиньковский Антон 68' ( Пиняев Сергей ( 68') • Сергеев Иван
Запасные: Фролов Евгений • Липовой Данил • Овсянников Богдан • Зеффан Мехди • Смирнов Данила • Божин Сергей • Цыпченко Дмитрий
Анисимов Артур • Козлов Алексей 90' ( Пенчиков Даниил ( 90') • Кечкеш Акош • Гоцук Кирилл 70' ( Галаджан Артём ( 70') • Ткачук Денис • Калинский Николай • Берковский Илья • Могилевец Павел 46' ( Горбунов Игорь ( 46' ) • 72'Шарипов Альберт 70' ( Миладинович Иван ( 70') • Юлдошев Иброгимхалил 60' ( Косарев Кирилл ( 60') • Сулейманов Тимур 58'
Запасные: Масоэро Лукас • Синицын Андрей
17 октября. Стадион "Самара Арена" (Самара).
Протокол игры
|(1:0) Кухарчук Илья 12'
|(2:0) Долгов Александр 90'
Лантратов Илья • Идову Брайн • Данилкин Егор • Карпов Максим • Филин Александр • Набиуллин Эльмир 83' ( Камышев Илья ( 83') • Сабович Бесард 83' ( Стойинович Душан ( 83') • Дагерстол Филип • Трошечкин Александр • Кухарчук Илья 2' 73' ( Долгов Александр ( 73') • Мирзов Резиуан 63' 90' ( Садыгов Илья ( 90')
Запасные: Соколов Артём • Генералов Егор • Глушаков Денис • Боженов Кирилл • Сычёв Виталий • Массуренко Данил • Адеми Кемаль
Гудиев Виталий • Уциев Ризван 46' ( Богосавац Мирослав ( 46') • Семёнов Андрей • 71'Нижич Зоран • 90'Быстров Марат • 68'Тимофеев Артём • Коновалов Игорь 35' 60' ( Карапузов Владислав ( 60') • Полярус Артём 81' ( Лысцов Виталий ( 81') • Конате Мохамед II • Харин Евгений • Себаи Сенин 46' ( Садулаев Лечи ( 46')
Запасные: Адуев Амир • Кадыров Абубакар • Мелихов Александр • Пуцко Александр
17 октября. Стадион "Арена Химки" (Химки).