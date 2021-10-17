Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 227 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья» обыграли «Нижний Новгород», а «Химки» - «Ахмат»

17 Октября 2021 • 18:29 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Нижний Новгород
окончен

В 11-м туре в параллельных матчах встречались новички и представители нижней части таблицы. В противостоянии «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» были сильнее хозяева. В конце первого тайма Владислав Сарвели здорово сыграл на добивании. Он же удвоил счет сразу после перерыва в быстрой атаке. Тут же Илья Берковский дважды попал в каркас ворот, а Николай Калинский не забил 11-метровый. «Крылья» победили со счетом 2:0.

С таким же счетом «Химки» переиграли «Ахмат» и добыли вторую победу в сезоне. Илья Кухарчук слева вырвался на ворота и открыл счет. Перед финальным свистком «Химки» поймали соперника на контратаке, и Александр Долгов поставил точку.

Протокол игры  
Крылья Советов 2:0 Нижний Новгород
(1:0) Сарвели Владислав 36'    
(2:0) Сарвели Владислав 50'    
Ломаев Иван Бейл Гленн   77' (Солдатенков Александр (   77') Бегич Сильвие Чернов Никита Горшков Юрий Иванисеня Дмитрий Пруцев Данил   68' (Витюгов Максим (   68') Ежов Роман   87' (Кабутов Дмитрий (   87') Сарвели Владислав   67' (Глушенков Максим (   67') Зиньковский Антон   68' (Пиняев Сергей (   68') Сергеев Иван
Запасные: Фролов Евгений Липовой Данил Овсянников Богдан Зеффан Мехди Смирнов Данила Божин Сергей Цыпченко Дмитрий
Анисимов Артур Козлов Алексей   90' (Пенчиков Даниил (   90') Кечкеш Акош Гоцук Кирилл   70' (Галаджан Артём (   70') Ткачук Денис Калинский Николай Берковский Илья Могилевец Павел   46' (Горбунов Игорь (   46'   72') Шарипов Альберт   70' (Миладинович Иван (   70') Юлдошев Иброгимхалил   60' (Косарев Кирилл (   60') Сулейманов Тимур   58'
Запасные: Масоэро Лукас Синицын Андрей
17 октября. Стадион "Самара Арена" (Самара).
Протокол игры  
Химки 2:0 Ахмат
(1:0) Кухарчук Илья 12'    
(2:0) Долгов Александр 90'    
Лантратов Илья Идову Брайн Данилкин Егор Карпов Максим Филин Александр Набиуллин Эльмир   83' (Камышев Илья (   83') Сабович Бесард   83' (Стойинович Душан (   83') Дагерстол Филип Трошечкин Александр Кухарчук Илья   2'   73' (Долгов Александр (   73') Мирзов Резиуан   63'   90' (Садыгов Илья (   90')
Запасные: Соколов Артём Генералов Егор Глушаков Денис Боженов Кирилл Сычёв Виталий Массуренко Данил Адеми Кемаль
Гудиев Виталий Уциев Ризван   46' (Богосавац Мирослав (   46') Семёнов Андрей   71' Нижич Зоран   90' Быстров Марат   68' Тимофеев Артём Коновалов Игорь   35'   60' (Карапузов Владислав (   60') Полярус Артём   81' (Лысцов Виталий (   81') Конате Мохамед II Харин Евгений Себаи Сенин   46' (Садулаев Лечи (   46')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Мелихов Александр Пуцко Александр
17 октября. Стадион "Арена Химки" (Химки).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Нижний Новгород Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 0:1 ЦСКА Москва
окончен Крылья Советов 2:0 Нижний Новгород
окончен Химки 2:0 Ахмат
Идет 28 минута Краснодар 0:1 Уфа 1.46 4.9 6.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
19:21 · Россия. ФНЛ
«Алания» уступила «Нефтехимику», «Кубань» одолела «КАМАЗ»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: Шесть игроков в запасе - вполне нормально
19:14 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Краснодар» обладает самым лучшим нападением в лиге»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Моментов, которые мы создали у ворот «Химок», хватило бы на три матча, но реализация подводит»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «За две недели, когда сборная играла, мы поработали, друг с другом сыгрались»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Увы и ах, мы платим очень большую цену за ошибки, которые не должны допускать»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Сарвели посвятил победу отцу
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:29 · Россия. Премьер-лига
«Крылья» обыграли «Нижний Новгород», а «Химки» - «Ахмат»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Юристы: Клаудиньо не сможет выступать за сборную России 1
18:05 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» отобрал победу у «Акрона»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер сборной Писарев присутствует на игре «Химок» и «Ахмата»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр заявил, что Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре против «Урала» 6
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи» оценил шансы команды стать чемпионом РПЛ
17:05 · Россия. Премьер-лига
Победа ЦСКА в матче с «Уралом» - видео видео
Все новости
Рекомендуем