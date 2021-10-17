«Крылья» обыграли «Нижний Новгород», а «Химки» - «Ахмат»

В 11-м туре в параллельных матчах встречались новички и представители нижней части таблицы. В противостоянии «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» были сильнее хозяева. В конце первого тайма Владислав Сарвели здорово сыграл на добивании. Он же удвоил счет сразу после перерыва в быстрой атаке. Тут же Илья Берковский дважды попал в каркас ворот, а Николай Калинский не забил 11-метровый. «Крылья» победили со счетом 2:0.

С таким же счетом «Химки» переиграли «Ахмат» и добыли вторую победу в сезоне. Илья Кухарчук слева вырвался на ворота и открыл счет. Перед финальным свистком «Химки» поймали соперника на контратаке, и Александр Долгов поставил точку.