Талалаев: «Моментов, которые мы создали у ворот «Химок», хватило бы на три матча, но реализация подводит»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Химками» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме «Ахмат» больше владел мячом, игра по большей части проходила на половине поля «Химок», при этом ваша команда не создавала моменты. Почему?

- Потому что для того, чтобы создавать моменты, нужно индивидуальное мастерство, его не хватает в завершающей стадии в линии атаки. Исполнители должны быть определенного качества. Мы берем игроков из команд, которые были ниже нас в чемпионате и хотим их вырастить. Это очень быстро не делается, поэтому я думаю, что второй тайм был абсолютно за нами. Количества моментов, которые мы создали у ворот «Химок», хватило бы на три матча, но реализация подводит. «Химки» из трех моментов забивают два и заслуженно выигрывают.

- Что вы изменили в перерыве или по ходу второго тайма, что игра так сильно поменялась?

- Мы начали быстрее двигать мяч, выпустили креативных футболистов, которые обыгрывали один в один, но при этом не дорабатывают в обороне. Поэтому мы и стали играть более открыто и рискованно. На флангах начали создавать преимущество за счет того, что уходил игрок из центра, который контролировал его в первом тайме. Риск себя не оправдал. Но еще раз подчеркну, что доволен тем, как действовали ребята во втором тайме. По борьбе и любом компоненте мы не проиграли, но самое главное - на табло счет 0:2.