Яя Туре может возглавить румынский клуб

Начинающий ивуарийский тренер Яя Туре претендует на получение работы у руля команды «Сепси».

Информацию о желании ассистента Андрея Талалаева в «Ахмате» стать коучем команды из Сфынту-Георге обнародовал журналист Эмануэль Рошу. По его информации, 38-летний специалист сам проявил инициативу получить работу в команде высшего румынского дивизиона.

Правда, в «Сепси» пока сомневаются, является ли Яя Туре подходящей кандидатурой на высокий пост. По сведениям источника, потенциальными конкурентами ивуарийца являются более опытные Кристиан Пануччи и Вальтер Дзенга.

«Сепси» после 11 сыгранных матчей имеет в своём активе лишь 10 очков и занимает текущее 12-е место в таблице.