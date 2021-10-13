Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 76 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков: «Глушаков всё ещё восстанавливается»

13 Октября 2021 • 17:33 Комментировать
Химки
...
Ахмат
17.10 16:30

Депутат Госдумы Роман Терюшков оценил вероятность участия травмированного Дениса Глушакова в предстоящем поединке с «Ахматом».

Полузащитнику «Химок» не повезло получить повреждение в прошлой игре чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0), по причине которой он пропустил октябрьские матчи сборной.

«Глушаков всё ещё восстанавливается. Денис пока тренируется не в общей группе. Будем стараться его беречь», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Экс-министр физической культуры и спорта Московской области подчеркнул, что решение по включению Глушакова в состав на игру с «Ахматом», которая состоится 17 октября, будет принято ближе к началу матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков РПЛ Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:42 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» сообщил, сколько пропустит Умяров
17:33 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Глушаков всё ещё восстанавливается»
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Назван диагноз Умярова
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления Дивеева
16:52 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА потерял Дивеева на неопределённый срок
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» сделал необычное командное фото фото
16:16 · Россия. Премьер-лига
​«Спартаку» разрешили заполнить стадион на 30% на октябрьских матчах
16:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов не верит в уход Рангника в «Ньюкасл»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о ситуации с Клаудиньо, Караваевым и Барриосом
14:29 · Россия. Премьер-лига
Газизов допускает участие Урунова в игре с «Краснодаром»
14:16 · Россия. Премьер-лига
​Суд наказал РПЛ за нарушение санитарных норм
13:42 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Уфы» Жамалетдинов прооперирован в Мюнхене
12:45 · Россия. Премьер-лига
Рангник готов сменить «Локомотив» на «Ньюкасл» 1
12 Октября
21:34 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на травму Умярова 1
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Умяров получил травму
Все новости
Рекомендуем