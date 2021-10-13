Терюшков: «Глушаков всё ещё восстанавливается»

Депутат Госдумы Роман Терюшков оценил вероятность участия травмированного Дениса Глушакова в предстоящем поединке с «Ахматом».

Полузащитнику «Химок» не повезло получить повреждение в прошлой игре чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0), по причине которой он пропустил октябрьские матчи сборной.

«Глушаков всё ещё восстанавливается. Денис пока тренируется не в общей группе. Будем стараться его беречь», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Экс-министр физической культуры и спорта Московской области подчеркнул, что решение по включению Глушакова в состав на игру с «Ахматом», которая состоится 17 октября, будет принято ближе к началу матча.