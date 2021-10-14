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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Химкам» запретили регистрировать футболистов

14 Октября 2021 • 17:25 Комментировать
Химки
...
Ахмат
17.10 16:30

На официальном сайте РФС была размещена информация по итогам проходившего в четверг заседания палаты по разрешению споров. В качестве обеспечительной меры для решения спора с клубом «СКА-Хабаровск» «Химкам» запретили регистрировать новых футболистов. Подмосковный клуб обязали в течение 14 дней рассчитаться с хабаровчанами за трансфер защитника Кирилла Большакова. Также «Химки» должны выплатить проценты по просрочке.

В июле «Химки» приобрели Кирилла Большакова у «СКА-Хабаровска», после чего футболист отправился в клуб ФНЛ «Долгопрудный» на правах аренды до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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