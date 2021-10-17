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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов: «За две недели, когда сборная играла, мы поработали, друг с другом сыгрались»

17 Октября 2021 • 18:57 Комментировать
Химки
2:0
Ахмат
окончен

Лучший футболист матча «Химки» - «Ахмат» (2:0) Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Долго у «Химок» не получалось победить, со второго тура, сегодня наконец долгожданная победа. Можно выдохнуть теперь? Психологически теперь будет полегче?

- Чуть-чуть будет полегче, но не надо выдыхать, надо работать, продолжать так же побеждать и набирать свои очки, которые мы, к сожалению, упускали до этого. С «Локомотивом» играли хорошо, моменты были, но не залетало ничего. Также и с Тулой хорошо играли.

Повторюсь, что собрались мы недавно, сейчас две недели было, когда сборная играла. Мы поработали, друг с другом сыгрались, уже понимаем, что и как. Думаю, что эта победа заслуженная. Как говорится, мы долго шли к этому, так что поздравляю всех пацанов, они молодцы, бились сегодня за каждый мяч и каждый участок поля. Поздравляю всех.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Резиуан Мирзов
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