Селюк отрицает конфликт Туре с Талалаевым

Агент Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал слухи насчёт того, что у его клиента якобы не лучшие отношения с главным тренером «Ахмата».

«Между Яя Туре и Талалаевым нет никаких проблем. Клуб уже опроверг информацию о конфликте в команде. Вообще у Яя и главного тренера шикарные отношения», - приводит слова Дмитрия Селюка «РБ Спорт».

Агент предположил, что распространением неправдивой информации могут занимать те, кому не нравится, что у «Ахмата» всё хорошо.

Также Дмитрий Селюк добавил, что Яя Туре вскоре получит необходимые лицензии, чтобы начать самостоятельную работу на тренерском поприще.