Глушаков: «Химки» были сильнее «Ахмата», но не намного

«Химки» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги огорчили «Ахмат», забив два безответных мяча в ворота соперника.

Полузащитник Денис Глушаков, который недавно восстановился от полученной в лагере сборной травмы, весь поединок провел на скамейке для запасных, но дал свою оценку выступлению команды.

«Были сильнее, но ненамного. Счет на табло. Еще не забили 100-процентный момент», - приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, игрок отметил, что плотность в турнирной таблице внутреннего первенства обусловлена неожиданными результатами. По его словам, в России каждый может обыграть каждого.