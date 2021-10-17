​Глушаков восстановился и попал в число запасных на матч «Химок»

Судя по всему, Денис Глушаков восстановился от полученного в начале октября повреждения. Полузащитник «Химок» попал в заявку на воскресную игру чемпионата России против «Ахмата», пускай и не в основной состав. Глушаков начнёт игру на скамейке запасных и будет готов усилить игру команды при необходимости.

Матч одиннадцатого тура российской Премьер-лиги между «Химками» и «Ахматом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Денис Глушаков провёл несколько тренировок со сборной России в октябре, но повреждение не позволило ему задержаться в команде.