​В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможном увольнении Талалаева

Ахмед Айдамиров, занимающий должность генерального директора «Ахмата», прокомментировал слухи о возможном увольнении Андрея Талалаева с должности главного тренера команды.

В комментарии для sport24 Айдамиров назвал информацию ложной. По словам представителя руководства грозненского клуба, никакого конфликта нет, и в клубе довольны Талалаевым. Айдамиров предположил, что кто-то решил вбросить эту недействительную информацию перед игрой команды против «Химок».

В десяти турах чемпионата России «Ахмат» набрал 12 очков. Команда располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице.