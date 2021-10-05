«Самый лучший глава»: «Ахмат» поздравил Кадырова с днём рождения

Сегодня, 5 октября, свой день рождения отмечает глава Чечеснкой Республики Рамзан Кадыров. Пресс-служба грозненского «Ахмата» поздравила почетного президента клуба с праздником.

В твиттер-аккаунте команды опубликована фотография Кадырова с надписью «Самый лучший глава».

После десяти туров российской Премьер-лиги «Ахмат» набрал 12 баллов и занимает 11 позицию в таблице. Следующий поединок команда проведет после перерыва на матчи национальной сборной России. В рамках 11 тура РПЛ грозненский коллектив на выезде сыграет против подмосковных «Химок». Матч пройдет 17 октября.