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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Глушакова выявлено мышечное микроповреждение

08 Октября 2021 • 18:52 Комментировать
Химки
...
Ахмат
17.10 16:30

В «Химках» рассказали о характере повреждения полузащитника Дениса Глушакова. Ветеран получил вызов в национальную сборную и присоединился к команде, однако ненадолго.

- После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение, - заявили в «Химках» ТАСС по поводу травмы игрока.

Также сообщается, что Глушаков наверняка пропустит контрольный матч с «Арсеналом», но будет готовиться к поединку 11-го тура Премьер-лиги против «Ахмата», который состоится 17 октября.

34-летний Глушаков провел все 10 матчей своей команды в РПЛ, в которых отметился 6 забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
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