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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев опроверг слухи о возможном увольнении

17 Октября 2021 • 16:45 Комментировать
Химки
1:0
Ахмат
2-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Большого количества важных игроков нет у «Ахмата» нет Швеца, Бериши. Богосавац только  попал в заявку. Вы  довольны, как в последних турах команда справляется без этих футболистов?

- Да, мои футболисты играют в каждой игре по максимуму.

- Что касается сегодняшнего соперника, команда больше контратакующая, а «Ахмат» больше стремится играть с мячом. Можно сказать, что «Химки» - стилистически подходящий соперник для «Ахмата»?

- Недавно в интервью Игорь Осинькин очень хорошо сказал, что перед любым тренером стоит вопрос: качество игры и набор очков. Мне кажется, сегодня второе будет превалировать над тем качеством, которое хотелось бы видеть одному и второму тренеру.

- Не могу не спросить о странной ситуации, которая на днях сложилась. Был вброс, что этот матч может стать для вас решающим. Клуб вас поддержал, опроверг всю информацию. На вас и команде этот слух как-то сказался в процессе подготовки?

- Я живой-здоровый, работаю спокойно, настраиваюсь, не верьте слухам.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
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