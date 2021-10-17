Талалаев опроверг слухи о возможном увольнении

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Большого количества важных игроков нет у «Ахмата» нет Швеца, Бериши. Богосавац только попал в заявку. Вы довольны, как в последних турах команда справляется без этих футболистов?

- Да, мои футболисты играют в каждой игре по максимуму.

- Что касается сегодняшнего соперника, команда больше контратакующая, а «Ахмат» больше стремится играть с мячом. Можно сказать, что «Химки» - стилистически подходящий соперник для «Ахмата»?

- Недавно в интервью Игорь Осинькин очень хорошо сказал, что перед любым тренером стоит вопрос: качество игры и набор очков. Мне кажется, сегодня второе будет превалировать над тем качеством, которое хотелось бы видеть одному и второму тренеру.

- Не могу не спросить о странной ситуации, которая на днях сложилась. Был вброс, что этот матч может стать для вас решающим. Клуб вас поддержал, опроверг всю информацию. На вас и команде этот слух как-то сказался в процессе подготовки?

- Я живой-здоровый, работаю спокойно, настраиваюсь, не верьте слухам.