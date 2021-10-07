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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Яя Туре – хороший тренер, но он точно себя никуда не предлагает»

07 Октября 2021 • 13:48 Комментировать
Химки
...
Ахмат
17.10 16:30

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию насчёт намерений его клиента получить работу в клубе чемпионата Румынии «Сепси».

Представитель интересов Яя Туре не видит ничего необычного, что спрос на услуги 38-летнего ивуарийца стал выше после его твита касаемо готовности помочь «Барселоне», если каталонцам потребуются его услуги.

«Яя реально хороший тренер, но он точно себя никуда не предлагает. Ему некогда предлагать себя. Он – ассистент у Талалаева в «Ахмате», – заявил Селюк в общении со Sport24.

Агент уверяет, что его подопечного всё устраивает в грозненском клубе и пока он не собирается никуда уходить.

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Евро-Футбол.Ру,
Яя Туре Дмитрий Селюк Ахмат Сепси
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