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Премьер-лига

Зайнутдинов: «Я не видел, что забил гол, посмотрел и потом через некоторое время понял»

27 Сентября 2021 • 22:37 Комментировать
Нижний Новгород
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Нижний Новгород» - ЦСКА (0:2) Бактиёр Зайнутдинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Самый необычный гол в карьере? Мы видели повтор, что вы не сразу поняли автором забитого мяча. Это так? Вообще какие эмоции были?

- Я не видел, что забил гол, посмотрел и потом через некоторое время понял.

- Уже успели посмотреть повтор?

- Нет, еще не видел.

- Тяжелый матч с одной стороны. С другой, без каких-то особых моментов до самых последних минут у ваших ворот.

- Я думаю, что боевая игра. Сами видели. На каждом участке поля была борьба. Для нас, я думаю, это тяжелая победа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
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