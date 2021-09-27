Зайнутдинов: «Я не видел, что забил гол, посмотрел и потом через некоторое время понял»

Лучший футболист матча «Нижний Новгород» - ЦСКА (0:2) Бактиёр Зайнутдинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Самый необычный гол в карьере? Мы видели повтор, что вы не сразу поняли автором забитого мяча. Это так? Вообще какие эмоции были?

- Я не видел, что забил гол, посмотрел и потом через некоторое время понял.

- Уже успели посмотреть повтор?

- Нет, еще не видел.

- Тяжелый матч с одной стороны. С другой, без каких-то особых моментов до самых последних минут у ваших ворот.

- Я думаю, что боевая игра. Сами видели. На каждом участке поля была борьба. Для нас, я думаю, это тяжелая победа.