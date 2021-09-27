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Премьер-лига

Бубнов сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» - ЦСКА

27 Сентября 2021 • 08:09 Комментировать
Нижний Новгород
...
ЦСКА Москва
Через 9 ч. 54 мин.

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о противостоянии «Нижнего Новгорода» и ЦСКА в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 0:1. «Нижний» плохо играет дома, а ЦСКА одержал верх в дерби со «Спартаком», плюс команда Березуцкого поопытнее», - приводит слова эксперта Sportbox.

Перед этим матчем «Нижний Новгород» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «армейцы» располагаются на седьмой строчке.

Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород» в понедельник, 27 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.

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ЦСКА Москва Нижний Новгород Александр Бубнов
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