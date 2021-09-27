Бубнов сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» - ЦСКА

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о противостоянии «Нижнего Новгорода» и ЦСКА в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 0:1. «Нижний» плохо играет дома, а ЦСКА одержал верх в дерби со «Спартаком», плюс команда Березуцкого поопытнее», - приводит слова эксперта Sportbox.

Перед этим матчем «Нижний Новгород» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «армейцы» располагаются на седьмой строчке.

Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород» в понедельник, 27 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.