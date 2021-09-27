​19-летний Яковлев – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»

В понедельник вечером закрывать программу девятого тура российской Премьер-лиги будут «Нижний Новгород» и ЦСКА. Рулевой московских «армейцев» Алексей Березуцкий принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Ахметов, Эджуке, Чалов, Яковлев.

Стоит отметить попадание в основу 19-летнего Владислава Яковлева, который в этом чемпионате России успел забить один гол, расписавшись в воротах «Ахмата».

Матч между «Нижним Новгородом» и ЦСКА стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию поединка.