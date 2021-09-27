Дивеев: «ЦСКА важно подкрепить хорошие результаты очередной победой»

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев пообщался с клубной пресс-службой в преддверии поединка девятого тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода».

«Важно подкрепить хорошие результаты очередной победой, но будет непросто. Надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!», - рассказал футболист в интервью журналистам.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде сегодня, 27 сентября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

В преддверии этого поединка хозяева располагаются на десятом месте таблице РПЛ, а гости занимают седьмую строчку.