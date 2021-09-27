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Дивеев: «ЦСКА важно подкрепить хорошие результаты очередной победой»

27 Сентября 2021 • 11:44 Комментировать
Нижний Новгород
...
ЦСКА Москва
Через 6 ч. 39 мин.

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев пообщался с клубной пресс-службой в преддверии поединка девятого тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода».

«Важно подкрепить хорошие результаты очередной победой, но будет непросто. Надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!», - рассказал футболист в интервью журналистам.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде сегодня, 27 сентября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

В преддверии этого поединка хозяева располагаются на десятом месте таблице РПЛ, а гости занимают седьмую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нижний Новгород Игорь Дивеев
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